В США блогер изобрел стреляющий масками «пистолет»

Пистолет стреляющий защитными масками нельзя назвать точным, к тому же он еще требует доработки.

Американский блогер Аллен Пэн создал пневматический пистолет, из которого можно выстрелить маской.

Создание и тестирование устройства показали на видео YouTube-канала блогера.

Пистолет приходится заряжать вручную, а выстрел производится за счет сжатого воздуха, тогда как для крепления маски на лице используется четыре грузила, которые по инерции обвиваются вокруг шеи.

Стоит отметить, что многие люди считают, что маски ограничивают их свободу, а в штате Калифорния жители города Хантингтон Бич устроили массовые протесты, чтобы их не заставляли носить маски.

