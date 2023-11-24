В Совфеде запустили тестирование отечественных смартфонов и скорости ОС «Аврора»

В Совете Федерации началось тестирование отечественных смартфонов на операционной системе «Аврора». Об этом сообщил сенатор Артём Шейкин, отметив, что скорость работы системы является приемлемой, а батарея держит заряд в течение нескольких дней. Однако для полноценного перехода на эту систему не хватает базовых приложений.

Сенатор отметил, что он тестирует смартфоны компании Аквариус моделей NS M11 и M12, которые имеют защищенную систему для обмена и хранения данных. Также он отметил, что тестируются смартфоны и других компаний. M11 и M12 имеют одинаковые технические характеристики, но M12 также имеет влагозащиту по стандарту IP68.

Шейкин подчеркнул, что количество приложений, которые можно установить на устройства, недостаточно для полноценного перехода на отечественную операционную систему. Отсутствие общедоступных мессенджеров также требует использования второго смартфона для связи с близкими людьми.

Однако модель смартфона, которую тестирует Шейкин, является приемлемой для решения базовых задач. Батарея держит заряд в течение нескольких дней, есть быстрая беспроводная зарядка, достаточно оперативной памяти для комфортного использования приложений, а внутреннее хранилище позволяет сохранять все необходимые файлы. Скорость работы и запуска приложений также является приемлемой.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в палате тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе «Аврора». Она защищена от утечки информации, однако требует доработки приложений.

Источник: РИА Новости.