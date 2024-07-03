В Совфеде приняли решение исключить ОСАГО из числа документов при регистрации авто

Предположение было принято Госдумой в третьем чтении и отправлено на рассмотрение в Совет Федерации.

Совфеде приняли решение исключить ОСАГО из числа обязательных документов, которые требуются во время регистрации автомобиля.

Таким образом, новый закон исключает полис ОСАГО при смене владельца или других регистрационных процедур. Также внесены изменения в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения, отменяющие обязательность заключения договора ОСАГО перед регистрацией автомобиля.

Еще нововведениями установлено, что государственная регистрация автомобиля может быть прекращена по заявлению владельца в случае, если автомобиль был украден или угнан и находится в розыске.

Если есть необходимость снимать авто с учета в ГИБДД при продаже, то это можно сделать сразу, не дожидаясь периода в 10 дней после обращения.