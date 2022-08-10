В социальной сети «ВКонтакте» началось тестирование обновлённой ленты

Самая популярная социальная сеть в России начала тестировать обновленную ленту.

В ней теперь появились фиксированные пропорции изображения, добавили возможность ставить лайки двойным тапом в любой части поста, а также переработали внешний вид вложений.

Это не полный список нововведений, которые после тестирования станут доступны для всех пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Тестирование будет происходить в несколько этапов, оно рассчитано на несколько месяцев, но насколько пока не уточняется.

Пока разработчики рассказали о первых нововведениях.

Короткие посты в ленте будут отображаться целиком, длинные нужно будет открывать касанием по дисплею. Можно еще выбирать вид контента основным в публикуемых постах.

Контент, созданный в сообществе будет отображаться с фотографией автора. Тестирование ленты начнется с 10 августа, ее сможет опробовать часть аудитории «ВКонтакте».