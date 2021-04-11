В Sony займутся разработкой мобильных игр по популярным франшизам PlayStation

В Sony займутся разработкой мобильных игр по популярным франшизам PlayStation11.04.2021 23:03
Sony ищет руководителя отдела, который будет заниматься разработкой игр для смартфонов.
Японская корпорация опубликовала вакансию, в которой написано, что руководитель будет контролировать работу мобильного отдела PlayStation Studios.
Стоит отметить, что мобильные игры сейчас приносят прибыли больше чем проекты для консолей и ПК.
По этой причине разработчики успешных проектов стараются выпустить мобильную версию игры.
Так, Blizzard еще в прошлом году объявила, что Warcraft, StarCraft и Overwatch появятся на смартфонах.
Nintendo даже пересмотрела свою стратегию и уже выпустила несколько игр на платформы от компаний Google и Apple.
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