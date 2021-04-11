В Sony займутся разработкой мобильных игр по популярным франшизам PlayStation

Sony ищет руководителя отдела, который будет заниматься разработкой игр для смартфонов.

Японская корпорация опубликовала вакансию, в которой написано, что руководитель будет контролировать работу мобильного отдела PlayStation Studios.

Стоит отметить, что мобильные игры сейчас приносят прибыли больше чем проекты для консолей и ПК.

По этой причине разработчики успешных проектов стараются выпустить мобильную версию игры.

Так, Blizzard еще в прошлом году объявила, что Warcraft, StarCraft и Overwatch появятся на смартфонах.

Nintendo даже пересмотрела свою стратегию и уже выпустила несколько игр на платформы от компаний Google и Apple.