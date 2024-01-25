В Sony раскрыли дату выхода и особенности ПК-версии Horizon Forbidden West

В прошлом году было подтверждено, что Horizon Forbidden West будет выпущена на ПК, и планировалось, что это произойдет в начале 2024 года. Однако, как стало известно, полное издание игры поступит в продажу для Steam и Epic Games Store уже 21 марта. В комплекте с игрой будет идти сюжетное дополнение «Пылающие берега» (Burning Shores).

Предзаказы на игру уже начались, хотя на российском Steam они из-за ограничений пока недоступны. Однако в Epic Games Store предзаказы открыты, и стоимость игры составляет 3579 рублей.

За предзаказ игроки получат бонусы, такие как одежда и высокоточный лук Чёрного прилива. Также при связи аккаунтов Steam и PSN будут предоставлены костюм «Наследие Нора» и родовое копьё Нора.

Обещается поддержка различных технологий, включая масштабирование DLSS 3, FSR и XeSS, сглаживание DLAA, снижение задержки Reflex, ускорение загрузок DirectStorage, поддержку ультрашироких и множественных мониторов, контроллера DualSense и русского языка.

Horizon Forbidden West была выпущена в феврале 2022 года для PS4 и PS5, а в апреле 2023 года получила дополнение Burning Shores, доступное только на PS5. Студия Nixxes Software помогает с переносом игры на ПК.

Источник: 3dnews.ru.