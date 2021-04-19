В Sony передумали закрывать магазин PS Store для Sony PS3 и PS Vita

Новость о том, что Sony летом полностью закроет цифровые магазины для консолей PS3, PS Vita и PSP вызвала большое количество негатива от владельцев этих консолей.

В адрес японской компании посыпалось много плохих отзывов, и судя по последнему заявлению представителя Sony решено пока не закрывать PS Store для PS3 и PS Vita.

При этом магазин для PSP все-таки решили закрыть, и он прекратит свою работу уже 2 июля.

Изначально планировалось, что закрытие PS Store для старых консолей позволит компании распределить трудовые ресурсы и сосредоточится на разработке игр для PS4 и PS5.