В Sony передумали закрывать магазин PS Store для Sony PS3 и PS Vita

В Sony передумали закрывать магазин PS Store для Sony PS3 и PS Vita19.04.2021 23:53
Новость о том, что Sony летом полностью закроет цифровые магазины для консолей PS3, PS Vita и PSP вызвала большое количество негатива от владельцев этих консолей.
В адрес японской компании посыпалось много плохих отзывов, и судя по последнему заявлению представителя Sony решено пока не закрывать PS Store для PS3 и PS Vita.
При этом магазин для PSP все-таки решили закрыть, и он прекратит свою работу уже 2 июля.
Изначально планировалось, что закрытие PS Store для старых консолей позволит компании распределить трудовые ресурсы и сосредоточится на разработке игр для PS4 и PS5.
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