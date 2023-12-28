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В Sony опубликовали январскую подборку для PlayStation Plus

Автор На чтение 1 мин Просмотров 57 Опубликовано

В Sony создали и опубликовали январскую подборку для PlayStation Plus, порадовав пользователей игровых консолей.

По последней информации, главным привлекательным предложением январской подборки PS Plus станет средневековая игра A Plague Tale: Requiem для PS5, которая была номинирована на престижную награду «Игра года» на церемонии The Game Awards 2022.

Кроме того, в составе подписки PS Plus будут также олдскульный вампирский вестерн Evil West и изобретательный ролевой экшен Nobody Saves the World для PS4 и PS5.

В качестве бонуса для абонентов PS Plus будет доступен платный набор Syrinx Collection для мультиплеерной игры Warframe.

Пользователи PlayStation выразили свой восторг по поводу этой предстоящей подборки игр и назвали её лучшей за последнее время. Один из пользователей считает, что это «отличное начало 2024 года».

Все три игры и бонусный контент будут доступны для добавления в библиотеку подписчикам различных уровней подписки PS Plus до 5 февраля. Раздача стартует 2 января 2024 года, а до этого дня пользователи могут приобрести декабрьские игры.

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