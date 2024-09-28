В Sony объяснили высокую стоимость PS5 Pro уникальным игровым опытом

Sony акцентирует внимание на ценности, которую предлагает PS5 Pro, ориентируясь на наиболее увлеченных игроков.

Поклонники PlayStation и геймеры после анонса PlayStation 5 Pro заявили, что считают стоимость новинки неоправданно высокой.

Представители Sony решили отреагировать на это и стали объяснять, почему PlayStation 5 Pro стоит 700 долларов.

Многие считают, что цена в $700 слишком высока для консоли с минимальными графическими улучшениями по сравнению с базовой моделью. Также вызывает недовольство отсутствие в комплекте дисковода и подставки для вертикальной установки, что дополнительно увеличивает общую стоимость.

Несмотря на значительные улучшения в аппаратном обеспечении, включая GPU и поддержку технологии масштабирования, Sony не смогла убедительно продемонстрировать новые графические возможности. Основные игры, показанные на анонсе, уже вышли ранее, а качество видео на YouTube затрудняет выявление изменений.

Тоши Аоки, главный менеджер по продуктам PlayStation, объяснил, что передать преимущества PS5 Pro через видео сложно, особенно на мобильных устройствах. Он подчеркнул, что улучшения лучше всего ощущаются при личном использовании консоли.

Аоки также оправдал высокую цену PS5 Pro, отметив, что новый SSD на 2 ТБ, поддержка Wi-Fi 7 и другие технологии создают уникальный игровой опыт. Что касается отсутствия дисковода, он сказал, что это решение дает игрокам выбор, так как не все используют диски.