Главная » Новости

В Solar inRights сообщили об участившихся случаях кибермошенничества с подменой паролей

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

В преддверии праздников злоумышленники стали чаще обманывать россиян, чтобы завладеть их учетными данными для входа в разные аккаунты и замены.
Об участившихся случаях кибермошенничества с подменой паролей рассказала директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь, пишут «РИА Новости». Киберпреступники действуют путем рассылки писем, маскируясь под службы безопасности и представителей сервиса. В письме содержится просьба изменить пароль, а ссылка ведет на сервер преступников.

В таком случае злоумышленники получают учетные данные для входа в аккаунт. В результате могут быть взломаны любые учетные записи, которые не защищены двухфакторной аутентификацией. Отмечается, что данная схема опирается на базовые правила информационной безопасности, то есть одной из рекомендаций будет регулярная смена данных для входа в учетные записи. Чтобы себя обезопасить Дмитрий Бондарь рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее важных сервисах.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.