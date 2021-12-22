В Solar inRights сообщили об участившихся случаях кибермошенничества с подменой паролей

В преддверии праздников злоумышленники стали чаще обманывать россиян, чтобы завладеть их учетными данными для входа в разные аккаунты и замены.

Об участившихся случаях кибермошенничества с подменой паролей рассказала директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь, пишут «РИА Новости». Киберпреступники действуют путем рассылки писем, маскируясь под службы безопасности и представителей сервиса. В письме содержится просьба изменить пароль, а ссылка ведет на сервер преступников.

В таком случае злоумышленники получают учетные данные для входа в аккаунт. В результате могут быть взломаны любые учетные записи, которые не защищены двухфакторной аутентификацией. Отмечается, что данная схема опирается на базовые правила информационной безопасности, то есть одной из рекомендаций будет регулярная смена данных для входа в учетные записи. Чтобы себя обезопасить Дмитрий Бондарь рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее важных сервисах.