В смартфоны Xiaomi внедряют функцию обнаружения скрытых камер

Смартфоны Xiaomi получат функцию защиты от слежки, о чем сообщают зарубежные источники.

Устройства Xiaomi скоро будут способны обнаруживать скрытые камеры, благодаря новой функции в HyperOS 2.0. Об этом сообщает блог XiaomiTime.

Функция позволит пользователям находить камеры, установленные для слежки в помещениях или на улице. Она будет работать путем анализа сигналов беспроводной локальной сети (Wi-Fi), поскольку большинство видеокамер подключены к Wi-Fi и передают данные на удаленные серверы.

Чтобы использовать новую опцию, пользователю нужно будет открыть специальное приложение в настройках смартфона и нажать кнопку «Начать сканирование».

В течение нескольких минут устройство просканирует окружающую сеть и предоставит результаты. Эта функция особенно полезна для путешественников, которые часто меняют места проживания и хотят защитить свою приватность.