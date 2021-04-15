В смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3 не предусмотрели места для стилуса S Pen

У корейского производителя есть даже патенты, в которых описывается и указывается месторасположение электронного пера в раскладном смартфоне с двумя экранами.

По данным агентства NaverNews, компания Samsung столкнулась с проблемами при размещении слота для стилуса.

В Galaxy Z Fold 3 не нашлось места для S Pen, поэтому новое поколение раскладного аппарата с гибким экраном выйдет без стилуса.

Источник пишет, что Galaxy Z Fold 3 станет тоньше и легче предшественника, но внутренняя компоновка устройства станет более сложной.

Предположительно, S Pen для нового Galaxy Z Fold будет предлагаться в качестве отдельного аксессуара, как для Galaxy S21 Ultra.

Презентация Samsung Galaxy Z Fold 3 должна состоятся до конца лета, но не исключено что аппарат представят в июне, а в продажу он поступит спустя месяц.