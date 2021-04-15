В смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3 не предусмотрели места для стилуса S Pen

В смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3 не предусмотрели места для стилуса S Pen15.04.2021 21:40
У корейского производителя есть даже патенты, в которых описывается и указывается месторасположение электронного пера в раскладном смартфоне с двумя экранами.
По данным агентства NaverNews, компания Samsung столкнулась с проблемами при размещении слота для стилуса.
В Galaxy Z Fold 3 не нашлось места для S Pen, поэтому новое поколение раскладного аппарата с гибким экраном выйдет без стилуса.
Источник пишет, что Galaxy Z Fold 3 станет тоньше и легче предшественника, но внутренняя компоновка устройства станет более сложной.
Предположительно, S Pen для нового Galaxy Z Fold будет предлагаться в качестве отдельного аксессуара, как для Galaxy S21 Ultra.
Презентация Samsung Galaxy Z Fold 3 должна состоятся до конца лета, но не исключено что аппарат представят в июне, а в продажу он поступит спустя месяц.
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