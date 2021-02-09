В смартфонах скоро может появиться «Пьяный режим»

Китайская марка Gree Electronics запатентовала новый необычный режим для смартфонов, который получил название «Пьяный режим».

Он может быть полезен тем, кто во время алкогольного опьянения совершает необдуманные поступки в виде звонков «бывшим», либо публикации видео с неловким моментами.

В патенте говорится, что режим не получится просто так отключить, так как для этого потребуется пройти проверку на трезвость.

В активированном режиме будут блокироваться определённые приложения и функции смартфона. Их выбирает сам пользователь заранее.

При этом о какой конкретно проверке на трезвость идет речь не уточняется, но при активации режима пользовательский интерфейс немного изменится.