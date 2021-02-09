В смартфонах скоро может появиться «Пьяный режим»10.02.2021 02:56
Китайская марка Gree Electronics запатентовала новый необычный режим для смартфонов, который получил название «Пьяный режим».
Он может быть полезен тем, кто во время алкогольного опьянения совершает необдуманные поступки в виде звонков «бывшим», либо публикации видео с неловким моментами.
В патенте говорится, что режим не получится просто так отключить, так как для этого потребуется пройти проверку на трезвость.
В активированном режиме будут блокироваться определённые приложения и функции смартфона. Их выбирает сам пользователь заранее.
При этом о какой конкретно проверке на трезвость идет речь не уточняется, но при активации режима пользовательский интерфейс немного изменится.
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