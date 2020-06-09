В смартфонах серии Samsung Galaxy A появится беспроводная зарядка

Серия смартфонов Galaxy A от Samsung на рынке конкурирует с моделями от китайских производителей.

Именно аппараты Galaxy A зачастую получают функции, которые порой нельзя встретить у конкурентов и даже во флагманских смартфонах.

Стоит отметить, что именно смартфоны Galaxy A часто попадают в списки самых продаваемых аппаратов во всем мире.

По новым данным, сейчас корейская компания рассматривает возможность добавления в смартфоны Galaxy A модуль беспроводной зарядки.

Ее могут начать устанавливать в 2021 году. Скорее всего первым катушку для беспроводной зарядки получит преемник Galaxy A51, так как этот смартфон является самым продаваемым среди других смартфонов компании.

Стоит отметить, что в Galaxy A90 устанавливалась беспроводная зарядка, но этот аппарат пока так и не получил преемника.