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В смартфонах Pixel заметили функцию в настройках безопасности «Test Google»

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Хотя Google иногда тестирует новые функции, «Test Google» вызывает особенное любопытство.

Его расположение рядом с опцией «Оповещения о неизвестных трекерах» заставляет некоторых пользователей предполагать, что это может быть связано с функцией антитрекинга.

Однако Google пока не предоставил официальной информации о цели этой тестовой записи.

Новую опцию обнаружили пользователи смартфонов Pixel, которые отметили, что хотя «Test Google» и появился в настройках безопасности, она пока не активна.

В смартфонах Pixel заметили функцию в настройках безопасности «Test Google»

Источник: 9to5google.com.

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