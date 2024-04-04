В смартфонах Pixel заметили функцию в настройках безопасности «Test Google»

Хотя Google иногда тестирует новые функции, «Test Google» вызывает особенное любопытство.

Его расположение рядом с опцией «Оповещения о неизвестных трекерах» заставляет некоторых пользователей предполагать, что это может быть связано с функцией антитрекинга.

Однако Google пока не предоставил официальной информации о цели этой тестовой записи.

Новую опцию обнаружили пользователи смартфонов Pixel, которые отметили, что хотя «Test Google» и появился в настройках безопасности, она пока не активна.

Источник: 9to5google.com.