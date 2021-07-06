В смартфонах iPhone 14 будут 120-герцевые LTPO-панели

В грядущих смартфонах iPhone 13 OLED-экраны, изготовленные по технологии LTPO с частотой обновления 120 Гц, будут только у флагманской серии.

iPhone 13 и iPhone 13 mini получат такие же экраны, но их максимальная частота обновления составит 60 Гц. По данным источника, серия iPhone 14 уже будет полностью со 120 Гц дисплеями, изготовленными по технологии LTPO.

Нужным количеством панелей американскую компанию обеспечит корейская компания LG Display.

Источник сообщил, что корейский производитель уже готовится приобрести нужно оборудование для производства OLED-экранов для iPhone 14.

Также компания рассчитывает получить большой заказ от Apple.

Сейчас Apple заказывает экраны для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max у компании Samsung, но ее производственных мощностей может не хватать для нужного количества смартфонов, поэтому на старте продаж аппараты могут быть дефицитными.