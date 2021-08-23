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В следующем месяце Vivo может запустить свой собственный ISP-чип «Yueying»

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В прошлом месяце сообщалось, что китайские бренды смартфонов Vivo и OPPO работают над собственными микросхемами интернет-провайдеров. Теперь появились более подробные сведения о грядущем чипе, а также информация о первом смартфоне, в котором он был упакован.

Согласно последнему отчету, первый чип ISP собственной разработки Vivo под кодовым названием «Yueying» может быть официально выпущен в следующем месяце, то есть в сентябре 2021 года. Также сообщается, что предстоящая серия Vivo X70 может стать первым устройством, которое будет иметь этот новый чип.

В следующем месяце Vivo может запустить свой собственный ISP-чип «Yueying»

По словам Ху Байшаня, исполнительного вице-президента Vivo, Vivo, похоже, в значительной степени сосредоточена на разработке собственных чипов, поскольку компания планирует иметь команду из 500-600 человек в этом отделе. В сентябре 2019 года, признавая план компании по созданию собственных чипов, он добавил, что Vivo начала думать об этом в 2018 году.

Компания также ищет несколько новых членов команды подразделения микросхем для исследований и разработок и готова щедро заплатить им, по крайней мере, об этом говорится в отчете ITHome.

Источник — Astera.

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