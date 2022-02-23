В следующем месяце цены на видеокарты могут приблизиться к рекомендованным

Инсайдер Greymon55 в своем Twitter аккаунте написал, что в марте видеокрарты начнут продавать по нормальным ценам.

Источник указывает, что продавцы со следующего месяца будут предлагать графические модули по рекомендованным розничным ценам.

Свою информацию источник ничем не подтверждает, также непонятно, почему именно в марте снизят цены на видеокарты.

Но тут стоит отметить, что на европейском и китайском рынках уже несколько месяцев подряд снижаются цены на видеокарты, и они есть всегда в наличии.

Сейчас видеокарты AMD и Nvidia в Европе стоят на 50% дороже от рекомендованных розничных цен, об этом указывает отчет о продажах 3DCenter.