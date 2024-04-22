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В следующем месяце МТС поднимет цены на домашний Интернет до 12%

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С 1 мая МТС планирует повысить цены на тарифы домашнего интернета в Москве и Московской области. Повышение будет составлять до 12%.

Например, тариф «МТС. 200 Мбит/с GPON» подорожает с 546 до 609 рублей (+11,7%), а тариф «МТС. 300 Мбит/с плюс ТВ (GPON)» подорожает с 635 до 694 рублей (+9,3%), пишут «Ведомости».

Подорожание затронет пользователей с 900 различными тарифами из Москвы и Московской области.

MTS объясняет повышение цен необходимостью обеспечить качественные услуги и внедрение новых технологий и сервисов.

Однако, по данным СМИ, эти тарифы используют не большая часть клиентов оператора, которых в целом по стране около 5 миллионов человек.

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