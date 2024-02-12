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В Швеции придумали флешку с функцией самоуничтожения за 69 долларов

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С виду это обычная флешка, но её особенностью является возможность самоуничтожения по команде, даже когда она находится в компьютере.

Швейцарская компания Interrupt Labs разработала флешку Ovrdrive USB, которая считается самой безопасной в мире.

В Швеции придумали флешку с функцией самоуничтожения за 69 долларов

Флешка может изменять свое рабочее напряжение, что приводит к нагреву платы до 100 °C. Такая высокая температура приводит к выходу из строя чипа памяти. При этом нагрев не повлияет на работу компьютера, к которому подключена флешка.

На флешке есть функция шифрования данных и «физической безопасности». Чтобы активировать флешку, ее нужно подключить к компьютеру три раза. Если это не сделать, система не распознает флешку, прикидываясь неисправной.

В Швеции придумали флешку с функцией самоуничтожения за 69 долларов

Функции самоуничтожения и трехкратного подключения защищают данные от посторонних лиц. Если эти функции не нужны, их можно отключить. Емкость флешки составляет 8 ГБ.

Флешка будет продаваться в интернете по цене 69 долларов. Сейчас она доступна только в рамках краудфандинговой кампании. В августе 2024 года она появится в розничной продаже.

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