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В схемах телефонных мошенников стали работать лжеюристы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Мошенники постоянно меняют свои схемы. Один из их приемов — привлечение «юриста по назначению», который обещает помочь в трудной ситуации.

В полицию поступило несколько заявлений о действиях злоумышленников, представляющихся юристами или адвокатами. Их цель — убедить людей перевести деньги или отдать их курьеру.

Фальшивый юрист нарушает закон, так как защитник может быть приглашён только с согласия гражданина или назначен следователем/судом. Юрист не имеет права давать указания без договора.

Чтобы отличить настоящего юриста от мошенника, нужно помнить, что:

Настоящий юрист не звонит первым — помощь предоставляется только по запросу.
Адвокат не даёт указаний без письменного соглашения.
Он не просит переводить деньги на «безопасные» счета.
Проверить адвоката можно в реестре адвокатской палаты.

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