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В Шанхае разработали и успешно испытали неинвазивный глюкометр

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Исследователи из университетской больницы Руйцзинь в Шанхае представили неинвазивное устройство для мониторинга уровня глюкозы в крови.

В Шанхае разработали и успешно испытали неинвазивный глюкометр

Устройство использует пространственно-сдвиговую рамановскую спектроскопию, позволяя получать информацию о глюкозе без болезненных уколов — достаточно приложить ладонь.

Результаты показали, что устройство обеспечивает точность с относительной разницей в 14,6%, что соответствует международным стандартам.

В исследовании участвовали 230 человек, из которых 200 страдали диабетом. Устройство может значительно упростить контроль уровня сахара, что особенно важно для людей, вынужденных часто делать забор крови.

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