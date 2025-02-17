В Шанхае разработали и успешно испытали неинвазивный глюкометр

Исследователи из университетской больницы Руйцзинь в Шанхае представили неинвазивное устройство для мониторинга уровня глюкозы в крови.

Устройство использует пространственно-сдвиговую рамановскую спектроскопию, позволяя получать информацию о глюкозе без болезненных уколов — достаточно приложить ладонь.

Результаты показали, что устройство обеспечивает точность с относительной разницей в 14,6%, что соответствует международным стандартам.

В исследовании участвовали 230 человек, из которых 200 страдали диабетом. Устройство может значительно упростить контроль уровня сахара, что особенно важно для людей, вынужденных часто делать забор крови.