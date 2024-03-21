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В Шанхае провели запуск самого быстрого интернета со скоростью 10G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 784 Опубликовано

В Шанхае был запущен демонстрационный район с самым быстрым интернетом, который обеспечивает скорость 10 гигабит в секунду. Это первый в мире район, где высокоскоростной интернет доступен всем желающим, а не только ограниченному кругу людей.

В Шанхае провели запуск самого быстрого интернета со скоростью 10G

Эта новая услуга, названная F5G-A, основана на инфраструктуре 50G-PON и обеспечивает высокоскоростное облачное соединение для доступа к любому контенту.

Например, загрузка фильма разрешением 8K размером 90 ГБ занимает всего 72 секунды. В сравнении с обычным гигабитным интернетом, это в несколько раз быстрее, так как скачивание того же фильма занимает минимум 12 минут.

Сеть 10G предлагает революционные возможности в различных сферах жизни человека. Например, пользователи могут смотреть четкие 3D-видеоролики в реальном времени с эффектом присутствия, наблюдая за происходящим под любыми углами. Высокая пропускная способность обеспечивает плавное и бесперебойное взаимодействие без задержек.

Кроме того, сверхбыстрая передача данных расширяет возможности умных домов и обеспечивает мгновенную синхронизацию с данными и файлами в облаке.

Проект, запущенный в Шанхае, является основой для создания «15-минутного круга общения», который предусматривает создание процветающей городской среды, где все необходимые услуги и возможности находятся в радиусе 15 минут от жителей. Эта инициатива разрабатывается China Telecom и правительством округа Янпу.

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