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В Северной Корее появится эксклюзивный складной смартфон Doogee

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На выставке IFA 2024 китайская компания Doogee представила свой новый продукт — Doogee V Flip Pro, который может стать первым складным смартфоном, доступным в Северной Корее.

В Северной Корее появится эксклюзивный складной смартфон Doogee

Этот относительно недорогой смартфон имеет раскладной формат и работает только с 4G, что связано с ограничениями доступа к технологиям в Северной Корее.

Doogee известен своими необычными устройствами, от аккумуляторов на 20 000 мАч до оригинальных конструкций. Основная целевая аудитория компании — покупатели, ищущие доступные смартфоны с основными функциями.

В Северной Корее появится эксклюзивный складной смартфон Doogee

V Flip Pro оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением 2,5K и металлической рамкой, но его качество не дотягивает до флагманских моделей от Samsung или Huawei. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G99 с 4G-модемом, что делает его подходящим для недорогих устройств.

В Северной Корее появится эксклюзивный складной смартфон Doogee

На шарнире смартфона присутствует надпись на корейском языке «Madusan», что указывает на бренд, под которым китайские смартфоны уже поставлялись в Северную Корею. Если Doogee сможет реализовать свой план, это будет первый современный складной смартфон в стране.

Doogee V Flip Pro также имеет внешний дисплей с оптимизированным интерфейсом для различных приложений, хотя точная информация о контрактах на поставку в Северную Корею пока неизвестна.

 

В Северной Корее появится эксклюзивный складной смартфон Doogee

 

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