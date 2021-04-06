В Сети сравнили новые кадры оригинала и ремастера трилогии Mass Effect

В Сети сравнили новые кадры оригинала и ремастера трилогии Mass Effect06.04.2021 23:07
Поклонники серии Mass Effect с нетерпением ждут выхода ремастера серии, в которой по заявлению разработчиков, все будет как в оригинальной версии трилогии за исключением графики.
BioWare опубликовала новые кадры ремастера Mass Effect и ресурс IGN уже сравнил их с оригинальной версией игры.
Как и ожидалось, в ремастере существенно повысят качество графики, но еще в IGN заметили, что в локациях появилось больше деталей и предметов.
Некоторые из них исчезнут, например, как стена на Новерии в первой части Mass Effect.
Ранее игроку приходилось совершать обход из-за этой стены, тогда как в ремастере можно будет пройти прямо.
Как объяснили разработчики, в оригинале игры не хватало рендеринга, чтобы создать комнату с высокой частотой обработки.
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