В Сети сравнили новые кадры оригинала и ремастера трилогии Mass Effect

Поклонники серии Mass Effect с нетерпением ждут выхода ремастера серии, в которой по заявлению разработчиков, все будет как в оригинальной версии трилогии за исключением графики.

BioWare опубликовала новые кадры ремастера Mass Effect и ресурс IGN уже сравнил их с оригинальной версией игры.

Как и ожидалось, в ремастере существенно повысят качество графики, но еще в IGN заметили, что в локациях появилось больше деталей и предметов.

Некоторые из них исчезнут, например, как стена на Новерии в первой части Mass Effect.

Ранее игроку приходилось совершать обход из-за этой стены, тогда как в ремастере можно будет пройти прямо.

Как объяснили разработчики, в оригинале игры не хватало рендеринга, чтобы создать комнату с высокой частотой обработки.

