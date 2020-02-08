В Сети разместили первые эскизы Xiaomi Redmi Note 9

Про Redmi Note 9 пока практически ничего не известно, но уже известно, что этот смартфон должны представить в марте.

Согласно последним данным выпуск новой серии от Redmi немного задерживается из-за коронавируса.

В Сети были опубликованы эскизы Redmi Note 9, которые в интернете появились благодаря инсайдеру the_tech_guy.

Он показал аппарат со всех сторон и теперь известно, чем смартфон будет отличаться от Redmi Note 8.

Так, будущий «народный смартфон» получит USB Type-C, экран с отверстием под фронтальную камеру и сканер отпечатка на задней панели.

Основная камера в Redmi Note 9 будет тройная, а ниже нее расположится модуль светодиодной вспышкой.

На гранях смартфона также будет расположена дополнительная кнопка, которая скорее всего служит для запуска голосового помощника. Технические характеристики гаджета пока не раскрыты.