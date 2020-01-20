В сети рассказали, как сильно за 5 лет выросли экраны смартфонов

Торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо» рассказала, как выросли экраны смартфонов за последние пять лет.

По данным аналитиков группы, за пять лет размер экранов смартфонов вырос на 20%.

В отчетный период средняя диагональ выросла с 4,6 дюйма до 5,4 дюйма. При этом в прошлом году большинство смартфонов были оснащены экранами диагональю 6-дюймов и больше.

Рост экранов связан с тем, что пользователи все больше используют смартфоны для повседневных задач.

С них заказывают еду, оплачивают покупки, смотрят видео и др. В 2019 году доля смартфонов с дисплеями менее 4-дюймма составила всего 1%.

Что касается экранов ноутбука, то тут показатель за пять лет практически не изменился — средний размер дисплея ноутбука 15,6-дюйма.

Средний размер мониторов в прошлом году составил 22,5-дюйма, а телевизоров 40 дюймов.