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В Сети рассекретили дизайн смартфона Realme 14x 5G

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Компания Realme готовится выпустить новый смартфон под названием Realme 14x 5G 18 декабря. Накануне официальной презентации дизайн устройства был раскрыт благодаря рендеру от 91mobiles, что дало представление о том, чего ожидать от преемника Realme 12x 5G.

В Сети рассекретили дизайн смартфона Realme 14x 5G

Согласно слухам, Realme 14x 5G получит новую вертикально расположенную тройную камеру на задней панели, что является изменением по сравнению с круглым модулем камеры у предыдущей модели. Это обновление обещает улучшенные возможности для фотографий.

На рендере видно, что кнопки регулировки громкости и питания будут находиться на правом краю, а порт USB Type-C — внизу для зарядки и передачи данных. Смартфон, вероятно, будет доступен в трёх цветах: «Кристально чёрный», «Золотое сияние» и «Драгоценно-красный».

Что касается основных характеристик, Realme 14x 5G оснастит 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ IPS, который немного меньше экрана Realme 12x 5G.

В Сети рассекретили дизайн смартфона Realme 14x 5G

Ожидается, что дисплей обеспечит хорошую четкость и яркость. Хотя информация о процессоре ещё не подтверждена, предполагается, что производительность будет лучше по сравнению с предшественником на базе Dimensity 6100+.

Смартфон будет доступен в трёх вариантах памяти: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Одним из значительных улучшений станет аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, что больше, чем 5000 мАч у Realme 12x 5G, и обеспечит более длительное время работы.

Также ожидается, что Realme 14x 5G будет иметь степень защиты IP69, что сделает его более устойчивым к пыли и воде по сравнению со степенью защиты IP54 у предыдущей модели.

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