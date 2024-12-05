В Сети рассекретили дизайн смартфона Realme 14x 5G

Компания Realme готовится выпустить новый смартфон под названием Realme 14x 5G 18 декабря. Накануне официальной презентации дизайн устройства был раскрыт благодаря рендеру от 91mobiles, что дало представление о том, чего ожидать от преемника Realme 12x 5G.

Согласно слухам, Realme 14x 5G получит новую вертикально расположенную тройную камеру на задней панели, что является изменением по сравнению с круглым модулем камеры у предыдущей модели. Это обновление обещает улучшенные возможности для фотографий.

На рендере видно, что кнопки регулировки громкости и питания будут находиться на правом краю, а порт USB Type-C — внизу для зарядки и передачи данных. Смартфон, вероятно, будет доступен в трёх цветах: «Кристально чёрный», «Золотое сияние» и «Драгоценно-красный».

Что касается основных характеристик, Realme 14x 5G оснастит 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ IPS, который немного меньше экрана Realme 12x 5G.

Ожидается, что дисплей обеспечит хорошую четкость и яркость. Хотя информация о процессоре ещё не подтверждена, предполагается, что производительность будет лучше по сравнению с предшественником на базе Dimensity 6100+.

Смартфон будет доступен в трёх вариантах памяти: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Одним из значительных улучшений станет аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, что больше, чем 5000 мАч у Realme 12x 5G, и обеспечит более длительное время работы.

Также ожидается, что Realme 14x 5G будет иметь степень защиты IP69, что сделает его более устойчивым к пыли и воде по сравнению со степенью защиты IP54 у предыдущей модели.