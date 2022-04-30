В Сети рассекретили дизайн складного смартфона Xiaomi MIX FOLD 2

Новейший складной смартфон Xiaomi получит привлекательную внешность.

Дизайн новейшего складного устройства Xiaomi под кодовым названием «zizhan» уже просочился в сеть, изображения оказались в распоряжении XDA.

Как и ожидалось, MIX FOLD 2 отличается изящным и элегантным складным устройством. В развернутом состоянии он может похвастаться большим полноэкранным дисплеем с минимальными рамками со всех сторон.

А в закрытом состоянии телефон выглядит как миниатюрная версия своего более крупного аналога — идеально подходит для того, чтобы положить его в карман или сумку.

Кроме того, MIX FOLD 2 будет оснащен передовым оборудованием, обеспечивающим новый уровень производительности и времени автономной работы. В целом ясно, что Xiaomi снова подняла планку того, каким должен быть складной смартфон.

Изображения были обнаружены в исходных кодах MIUI, и на них представлено устройство Xiaomi, которое сильно отличается от Mi MIX FOLD под кодовым названием «cetus».

Их технических подробностей известно о наличии процессора Snapdragon 8 Gen 1+, а другие характеристики пока не раскрывают.