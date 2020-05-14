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В сети раскрыли цены на смартфон Honor X10

14.05.2020 15:34

Новый смартфон дебютирует 20 мая на территории Китая, но уже сейчас стало известно, во сколько обойдется новинка.
Инсайдеры слили в сеть информацию о стоимости нового смартфона, который, как выяснилось, будет представлен на рынке в четырех конфигурациях. Стоимость самой доступной из них составит 2 299 юаней, а это около 24 тыс. рублей.

За эти деньги будет предлагаться версия 4/128 Гб. Еще будет вариант 6/128 ГБ за 2,6 тыс. юаней или около 27 тыс. руб., 8/128 ГБ за 2,9 тыс. юаней или 30 тыс. руб. и 8/256 ГБ с ценником 3,2 тыс. юаней или около 33 тыс. рублей.

Смартфону приписывают 6,63-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Выреза в экране не будет так как фронтальная камера с разрешением 16 Мп будет располагаться в выдвижном модуле.

На задней панели смартфона будет располагаться камера с тремя датчиками на 40, 8 и 2 Мп. Что касается процессора, то это будет Kirin 820 5G с графеновой системой охлаждения.

За автономную работу нового аппарата будет отвечать аккумулятор на 4 200 мАч. Между тем помимо Honor X10, бренд может анонсировать еще и версию Honor X10 Pro. Последняя может отличаться улучшенными характеристиками.

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