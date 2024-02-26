В сети раскрыли основные характеристики грядущих смартфонов Vivo V30 и V30 Pro

28 февраля в Индонезии состоится презентация новых смартфонов Vivo V30 и Vivo V30 Pro.

Перед этим событием в социальных сетях появилось изображение, раскрывающее некоторые ключевые особенности и возможные цены устройств.

В соответствии с утечкой, оба смартфона будут иметь две 50-мегапиксельные камеры на задней панели: одна основная и другая сверхширокоугольная.

Они также будут оснащены светодиодом Aura Light для создания качественных портретных снимков. Vivo V30 будет работать на чипсете Snapdragon 7 Gen 3, в то время как V30 Pro, будет оснащен SoC Dimensity 8200. Для V30 также будет характерна емкость аккумулятора 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Vivo V30 будет доступен в двух вариантах: 8 ГБ оперативной памяти + 8 ГБ виртуальной оперативной памяти + 256 ГБ хранилища по цене около 384 долларов и 12 ГБ оперативной памяти + 12 ГБ виртуальной оперативной памяти + 512 ГБ хранилища по цене 448 долларов. Смартфон будет доступен в черном, белом и зеленом цветах.

Что касается V30 Pro, то он будет доступен только в одной конфигурации: 12 ГБ оперативной памяти + 12 ГБ виртуальной оперативной памяти + 512 ГБ хранилища. Его цена составит около 575 долларов. V30 Pro будет представлен в черном и зеленом цветах.

По слухам, Vivo V30 и V30 Pro будут иметь изогнутые дисплеи AMOLED размером 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что оба устройства будут оснащены оперативной памятью LPDDR4x / LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Они также будут работать на последней версии операционной системы Android 14 с пользовательской оболочкой FunTouch OS 14, а за их автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.

В то время как Vivo V30 будет иметь тройную камеру, состоящую из 50-мегапиксельной основной камеры с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 2-мегапиксельной вспомогательной камеры,

V30 Pro будет предлагать еще более продвинутую камеру. Он будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX920 с поддержкой OIS, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Sony IMX816 и 50-мегапиксельной телеобъективной камерой с 3-кратным оптичумным зумом. Кроме того, оба устройства могут иметь 50-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом для любителей селфи.