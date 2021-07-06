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В Сети раскрыли новые подробности о смарт-часах Samsung Galaxy Watch4

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Источники продолжают раскрывать информацию про новое поколение смарт-часов от компании Samsung.

Недавно их показали на рендерных изображениях, а также сообщили, что они будут работать под управлением новой версии Google Wear OS.

Теперь сетевой информатор написал, что в Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic будет увеличена автономность в сравнении с Galaxy Watch3 и добавлена поддержка платежных систем Samsung Pay и Google Pay.

В серии Galaxy Watch 4 будет устанавливаться новая версия операционной системы Wear OS с оболочкой One UI Watch 3.1.1.

Напомним презентация часов пройдет 11 августа. В этот день корейская компания покажет новые раскладные смартфоны с гибким экраном и беспроводные наушники.

Samsung Samsung Galaxy Watch 4
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