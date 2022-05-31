В Сети рассекретили характеристики всех новых видеокарт линейки NVIDIA RTX 40XX

Серия GeForce RTX 40 по слухам будет представлена в июле, но ее продажи начнутся только месяц спустя и то не всех моделей.

Nvidia в середине лета должна представить новое поколение видеокарт GeForce RTX 40. Первой должна выйти RTX 4090.

Так было в прошлом году, когда сперва выпустили RTX 3080, через две недели на рынке появились RTX 3090, а еще позже стала доступна RTX 3070.

Источник сообщает, что в этом году выпуск адаптеров будет похожим, то есть сперва выйдет RTX 4090, после нее RTX 4080, а затем RTX 4070.

Источник пока не сообщает про интервалы выхода, но скорее всего они будут аналогичны прошлогодним. Другой источник опубликовал скриншот основных характеристик Nvidia RTX 40XX