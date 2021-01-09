Пока в компании Nokia готовятся к презентации нового смартфона, инсайдеры постепенно раскрывают подробности о новинке и ее дизайн.

В Сети раскрыли дизайн нового среднебюджетного смартфона Nokia 6.4. Инсайдер Onleaks создан и опубликовал рендерные изображения, основываясь на известных подробностях.

Уже известно, что модель Nokia 6.4 будет иметь большой экран и четыре камеры на задней панели. Диагональ дисплея аппарата составит 6,45 дюйма, а его разрешение будет Full HD.

Также есть информация об использовании в новинке процессора Snapdragon 730.

Презентация нового Nokia 6.4 состоится в апреле, а наряду с ним должны показать и другие недорогие модели компании.