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В Сети раскрыли дизайн наушников в форме фасоли от Samsung

10.07.2020 16:17

В распоряжении зарубежных инсайдеров появились изображения, которые раскрывают дизайн наушников с необычным дизайном. В Сети раскрыли дизайн наушников в форме фасоли от Samsung
Впервые о наушниках с предполагаемым названием Galaxy Buds Live сообщалось еще в начале года.

Тогда говорилось о том, что компания выпустит новый аксессуар в форме фасоли. Это будут погружные наушники с повторяющим форму ушной раковины корпусом.

Такие наушники можно будет использовать не только как обычный аксессуар для прослушивания музыки, но и применять их вместо беруш.

В новинках еще заявлена система активного шумоподавления. Между тем, ранее стало известно, что компания зарегистрировала новую торговую марку Bean.

В патентной заявке было указано, что название будет использоваться для беспроводных наушников с фитнес-функциями. Если перевести это название, то оно означает «боб» или «фасоль».

Пока новые наушники известны под модельным номером SM-R180, а их длина окажется около 28 мм.

Также известно о том, что они получат несколько микрофонов, а в комплекте предложат футляр для беспроводной зарядки.

По предварительным данным, новые наушники будут представлены в конце лета наряду с новыми Galaxy Note 20.

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