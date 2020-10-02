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В Сети просочились новые арты и скриншот Starfield от Bethesda

02.10.2020 18:42

Предполагаемые просочившиеся изображения показывают корабль и довольно убедительный скриншот из игры.

Предполагаемые изображения Starfield могли появиться в сети, которые могли бы дать нам первый должный взгляд на долгожданную космическую ролевую игру Bethesda.

Три изображения появились на Imgur, а также на Reddit, которые якобы были из Starfield. На изображениях изображен корабль, элемент игрового интерфейса и довольно убедительный снимок экрана в игре. Мы не знаем, насколько достоверны эти изображения, поэтому относитесь ко всему, что вы здесь видите, с большой долей скепсиса.

На снимке экрана изображена фигура, похожая на космонавта, смотрящую на здание, которое может быть своего рода космической станцией. В правом нижнем углу вы можете увидеть шкалу здоровья и выносливости, а также символы оружия и гранат, сопровождаемые числами, которые предположительно указывают на боеприпасы.

В Сети просочились новые арты и скриншот Starfield от Bethesda

Изображение корабля также выглядит очень детализированным с различными люками и маркировками. У нас нет возможности узнать, насколько важен этот корабль, если он на самом деле из Starfield, но, возможно, это корабль, которым вы управляете или используете для исследования. Последнее изображение, размещенное на Imgur, представляет собой снимок крупным планом элемента пользовательского интерфейса, который можно увидеть в нижнем левом углу скриншота астронавта, показывая то, что похоже на какой-то циферблат или показания счетчика. Это может быть способ следить за кислородом и другими ресурсами или аспектами во время космических путешествий.

В Сети просочились новые арты и скриншот Starfield от Bethesda

Пока что мы не видели ничего о Starfield, кроме очень короткого тизерного трейлера, который был выпущен еще в 2018 году. Трейлер дает лишь очень краткое представление, но многие на Reddit уже сравнивали изображения с трейлером, чтобы просто увидеть насколько хорошо это совпадает.

Один зоркий пользователь Reddit даже заметил, что нашивка на фигуре астронавта, похоже, совпадает со слабым изображением в космосе, которое появляется в трейлере. Конечно, пока это все домыслы и предположения, но изображения действительно выглядят вполне убедительно.

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