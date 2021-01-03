В Сети продемонстрировали новый смартфон Motorola Ibiza

Известный сетевой информатор Slashleaks поделился рендерным изображением и информацией о новом смартфоне от компании Motorola.

Согласно обнародованным данным, новый смартфон известный под кодовым названием Motorola Ibiza, будет оснащен процессором Snapdragon SM4350.

Известно пока только о наличии одной конфигурации модели, где будет установлено 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Также сообщается, что в аппарате с модельным номером XT2137 установят дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Диагональ экрана пока не известна, то сообщается о модулях в основной камере, которые будут иметь разрешение 48 и 2 Мп.

Для селфи предложат 13-мегапиксельный датчик. На этом подробности об устройстве закончились. Пока не известно, когда новинка будет представлена и во сколько ее оценят.