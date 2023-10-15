В сети представлены рендерные изображения нового Xiaomi 14 Pro

Первые высококачественные рендеры флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro были опубликованы известным инсайдером Стивом Хеммерстоффером (Steve Hemmerstoffer) на его аккаунте в Twitter под псевдонимом Onleaks. Новый аппарат имеет общие характеристики с предыдущей моделью, но примечательно, что блок основной камеры значительно увеличился в размерах.

Основная камера Xiaomi 14 Pro будет оснащена четырьмя фотомодулями, и компания решила не размещать вспомогательные сенсоры вне блока. Однако не ясно, где будет располагаться надпись Leica, так как для нее не осталось места.

Новшество с лицевой стороны заключается в плоском экране с узкой рамкой. По слухам, схожий плоский экран будет также установлен в модели Galaxy S24 Ultra, что свидетельствует о тенденции к возвращению к классическому дизайну.

Габариты Xiaomi 14 Pro составят 161,6 x 75,3 x 8,7 мм, но большой выступ блока основной камеры значительно увеличит толщину устройства до 13,1 мм. Очевидно, что в камеру Xiaomi 14 Pro внедрены новые технологии, иначе выступ был бы меньшего размера. Диагональ экрана составит 6,6 дюйма.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro могут стать первыми смартфонами в мире, оснащенными чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Их премьера ожидается уже 27 октября. Xiaomi 14 Pro, по предположениям, будет иметь защиту IP68, аккумулятор емкостью 4860 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Разрешение экрана составит 2K.

Стив Хеммерстоффер известен своим впечатляющим списком достоверных рендеров смартфонов до их официального анонса. Среди таких утечек можно упомянуть Samsung Galaxy S21, Huawei Mate 40, Pixel 5, Sony Xperia XZ4, Google Pixel 4 XL и многие другие модели.