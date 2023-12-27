В Сети представлены первые изображения преемника Yoga Book 9i с двумя экранами

В июле Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i с двумя экранами. Сейчас в сети появились изображения следующего поколения этого ноутбука.

Он тонкий и легкий, с двумя экранами. Можно поворачивать на 360 градусов, а экран можно использовать как сенсорный планшет. Он также поддерживает стилус и предназначен для творческих профессионалов.

На клавиатуре есть скрытая сенсорная панель, подобно предыдущей модели. Основной экран большой, а второй экран расположен над клавиатурой. Утечка не раскрывает много деталей о ноутбуке, но по бокам можно заметить два порта Thunderbolt 4.

Предыдущая модель имела процессоры Intel Core 13-го поколения, поэтому новая модель, вероятно, будет иметь более обновленные характеристики или, возможно, процессоры Intel Core Ultra. Но это пока только предположения.

Источник: gizmochina.com.