В Сети представлены новые телевизоры серии OnePlus U1S

OnePlus в Индии представит новые телевизоры серии U1S, линейка будет состоять из трех моделей – 50, 55 и 65 дюймов.

Презентация OnePlus U1S состоится в ближайшее время, но уже известно, как телевизоры будут выглядеть и что в них установят.

Инсайдер с Сети опубликовал рекламные постеры U1S, на которых можно увидеть, что панели получат безрамочный дизайн и 4К матрицы.

Новый пульт телевизоров будут оснащен модулем NFC, что указано на лицевой части пульта, а также можно увидеть выделенные кнопки сервисов Netflix и Amazon Prime.

В постерах указано, что в OnePlus U1S установят акустическую систему мощностью 30 Вт, причем ее настраивали специалисты Dynaudio.

Работать серия будет под управлением Android TV 10 с фирменной оболочкой OxygenPlay 2.0. В каждом телевизоре установят 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Еще сообщается, что модели получат порт HDMI 2.1 и специальный игровой режим.