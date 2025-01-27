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В сети представлен предполагаемый дизайн следующего iPhone SE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Появились новые снимки следующего iPhone SE, который может быть назван iPhone SE 4 или iPhone 16e. На фотографиях устройство демонстрируется с 6,1-дюймовым дисплеем, но пока неясно, будет ли у него динамический остров или традиционный вырез Apple.

В сети представлен предполагаемый дизайн следующего iPhone SE

Инсайдеры, включая Сонни Диксона и Маджина Бу, поделились фотографиями и видео устройства. На них видно, что iPhone SE 4 будет иметь одну увеличенную заднюю камеру, вероятно, 48-мегапиксельный сенсор с 2-кратным зумом без потери качества. Дизайн устройства включает плоскую заднюю панель и среднюю часть корпуса, напоминающую классический iPhone 4.

В сети представлен предполагаемый дизайн следующего iPhone SE

Однако споры продолжаются по поводу передней панели. Некоторые утечки указывают на возможность использования Dynamic Island, в то время как новые видео показывают возвращение к дизайну с выемкой, как у iPhone 13 и 14. Ожидается, что новый iPhone SE будет иметь компактные размеры.

В сети представлен предполагаемый дизайн следующего iPhone SE

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