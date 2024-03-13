В сети появился свежий геймплейный ролик шутера Gray Zone Warfare

В интернете появился свежий геймплейный ролик реалистичного шутера под названием Gray Zone Warfare, разрабатываемого чешской студией Madfinger Games. Игра создаёт местную атмосферу и детали, которые немного напоминают игру Escape from Tarkov.

В Gray Zone Warfare игрокам предстоит исследовать опасные джунгли и вступить в борьбу с врагами, как NPC, так и другими игроками. Сюжет игры заключается в том, что три военные группировки отправляются исследовать территорию, из которой было эвакуировано всё гражданское население, и их интересы сталкиваются между собой.

В представленном видео группа героев выполняет миссию под названием Rat’s Nest, в рамках которой им нужно забрать важные документы. Однако сразу после прибытия персонажи вынуждены вступить в бой.

Ролик показывает путешествие из безопасного лагеря в зону боевых действий на вертолёте, позволяя оценить красоты вымышленного региона, созданного с оглядкой на Юго-Восточную Азию.

В дальнейшем игрокам демонстрируются реалистичные перестрелки, использование укрытий и различные элементы геймплея, такие как лечение. Также в ролике можно оценить детализацию окружения, работу освещения и часть карты с инвентарём.

Игроки смогут экипировать различное вооружение и броню, а также брать с собой рюкзаки и различные аксессуары, включая солнечные очки, системы связи с наушниками и многое другое.

В арсенале героев будут гранаты, пистолеты и ножи. Кроме того, у бойцов будет пояс, который, вероятно, расширяет количество доступных слотов инвентаря.

После выполнения задания герои улетают на вертолёте, и в игре обещаются множество подобных миссий, где выполнение задачи может не идти по плану.