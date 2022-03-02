В сети появился слух о выходе портативной консоли Nintendo Switch 2

После утечки засекреченных данных NVIDIA стали известны некоторые подробности про консоль Nintendo Switch 2.
Новое поколение портативной консоли получит поддержку технологии DLSS.
Это стало известно из архивов, в которых были найдены две папки NVN2 и NVNDLSS.
Первая является кодовым обозначением программного обеспечения интерфейса NVIDIA. Его использует разработчики для реализации проектов под Switch.
Специалисты считают, что эти две папки могут намекать на наличие поддержки у Nintendo Switch 2 технологии DLSS.
О разработке Nintendo Switch 2 ни один инсайдер еще не сообщал. В прошлом году японская компания выпустила Nintendo Switch OLED с 7-дйюмовым экраном, выполненным по OLED технологии.
Также эта консоль получила разъём Ethernet для проводного подключения к сети.