Главная » Новости

В сети появился слух о выходе портативной консоли Nintendo Switch 2

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

После утечки засекреченных данных NVIDIA стали известны некоторые подробности про консоль Nintendo Switch 2.
Новое поколение портативной консоли получит поддержку технологии DLSS.

Это стало известно из архивов, в которых были найдены две папки NVN2 и NVNDLSS.

Первая является кодовым обозначением программного обеспечения интерфейса NVIDIA. Его использует разработчики для реализации проектов под Switch.

Специалисты считают, что эти две папки могут намекать на наличие поддержки у Nintendo Switch 2 технологии DLSS.

О разработке Nintendo Switch 2 ни один инсайдер еще не сообщал. В прошлом году японская компания выпустила Nintendo Switch OLED с 7-дйюмовым экраном, выполненным по OLED технологии.

Также эта консоль получила разъём Ethernet для проводного подключения к сети.

Nintendo Nintendo Switch 2
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.