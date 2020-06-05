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В Сети появился макет всех iPhone 13 без выреза

05.06.2020 21:04

Японский ресурс Mac Otakara показал макет iPhone 13, который выйдет только в 2021 году.

В сентябре должна состояться презентация новых смартфонов серии iPhone 12, при этом их старт продаж скорее всего задержится на неопределенное время.

В сентябре 2021 года должны представит iPhone 13. По данным японского профилирующего ресурса в этой серии уже не будет привычного выреза в экране для системы Face ID.

Mac Otakara на своем YouTube канале показала макет iPhone 13 с 5,5-дюймовым экраном. Макет был получен из Китая, и судя по нему, в iPhone 13 установят USB-Type C, а на тыльной стороне разместят квадратный блок с пятью датчиками.

С лицевой стороны макета больше нет выреза для модуля True Depth, а фронтальная камера в макете расположена в выемке.

Не исключено, что макет был сделан энтузиастами, и ничего общего с iPhone 13 не имеет.

Ранее сообщалось, что в новых iPhone не будет разъёма для зарядки. Компания от него откажется полностью в пользу конвектора похожего на Smart Connector.

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