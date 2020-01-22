В Сети появилось «живое» фото приставки Xbox Series X

Компания Microsoft уже давно рассекретила внешность нового поколения консоли Xbox.

На презентации было сказано, что приставка получила название Xbox Series X и она поступит в продажу только в конце года. Других данных про консоль не привели.

Теперь в Сети показали «живые» фото Xbox Series X. Источником снимка стал один из разработчиков игр, но кто именно не сообщается.

На фото можно увидеть, какие приставка получит интерфейсы на задней панели, а среди них есть два USB Type-A, HDMI, RJ-45 и оптический разъем для подключения акустической системы.

На лицевой стороне консоли размещен дополнительный USB.