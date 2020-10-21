В Сети появилось видео распаковки iPad Air 4

Первое видео распаковки iPad Air четвертого поколения было опубликовано в Интернете. Это короткое видео предлагает впервые лично взглянуть на новый небесно-голубой цвет iPad Air , его упаковку и Touch ID на кнопке питания.

Помимо некоторых демонстрационных видеороликов с китайского медиа-мероприятия в прошлом месяце, это видео с распаковкой, похоже, является первым в своем роде, опережая более подробные распаковки и обзоры, ожидаемые от прессы на этой неделе.

Новый ‌iPad Air‌ оснащен 10,9-дюймовым дисплеем от края до края, чипом A14 Bionic, поддержкой Apple Pencil 2 и множеством вариантов цвета, включая серебристый, космический серый, розовое золото, зеленый и небесно-голубой.

Предварительные заказы на «iPad Air» четвертого поколения начались в пятницу, 16 октября, а первые поставки должны прибыть в пятницу, 23 октября.