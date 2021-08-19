Во время презентации Vivo представила iQOO 8 Pro как имеющий 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Китайская компания не стала подробно рассказывать о сканере, но в Weibo был проведен видеообзор скорости ультразвукового сканера отпечатков пальцев iQOO 8 Pro, который дал четкое представление о биометрической области и других функциях.

Во-первых, размер теперь намного больше, чем у других на рынке. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев iQOO 8 Pro занимает площадь 578 кв. Мм. Тест скорости также показывает, что скорость сканера должна быть одной из самых высоких, которые мы видели на смартфоне. Кроме того, теперь в vivo добавлена ​​возможность читать с нескольких пальцев.

Стоит отметить, что функции, включенные в сканер отпечатков пальцев iQOO 8 Pro, были впервые продемонстрированы на концепте vivo APEX еще в 2018 году. Хотя APEX так и не дошел до финального производства, впечатляет то, что некоторые из инновационных функций были продемонстрированы на нем. .

В то время как iQOO 8 также оснащен сканером отпечатков пальцев под дисплеем, его сканер является обычным, а не ультразвуковым 3D-сканером на борту 8 Pro. Тем не менее, он по-прежнему супербыстрый, хотя и не такой быстрый, как у iQOO 8 Pro.

Помимо скорости, ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев iQOO 8 Pro также довольно прост в настройке. Телефон запоминает отпечаток пальца всего за одну секунду нажатия. Это гораздо большее улучшение по сравнению с текущими решениями (включая сканер отпечатков пальцев на задней панели), где вам нужно будет несколько раз коснуться датчика разными частями пальцев, чтобы он запомнил все положения, на которых отпечаток пальца находится на нем.

Источник — Astera.