В сети появилось первое официальное изображение Samsung Galaxy A73

Ожидается, что в ближайшие пару недель Samsung выпустит несколько телефонов среднего класса серии Galaxy A. Название одного из этих будущих устройств, Galaxy A73, появилось в новостях в конце прошлого года вместе с несколькими рендерами, показывающими телефон со всех сторон. Сегодня у нас есть официальное изображение Galaxy A73. Изображение, предоставленное 91Mobiles , показывает почти безрамочное устройство, дизайн которого соответствует тому, что мы видели на предыдущих фотографиях Galaxy A73. Что касается технических характеристик, Samsung Galaxy A73, вероятно, будет находиться на верхнем уровне серии Galaxy A. Во-первых, по слухам, телефон оснащен процессором среднего класса Qualcomm Snapdragon 778G, процессор, который позволит предлагать пользователям возможность подключения 5G. Кроме того, говорят, что телефон оснащен 6 или 8 ГБ ОЗУ, а также 256 ГБ встроенной памяти и массивной батареей на 5000 с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. То, что мы видим на просочившемся в прессу изображении, — это огромный 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED Infinity-O с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Мы также узнали, что сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Одним из основных преимуществ телефона может быть впечатляющая 108-мегапиксельная основная камера, которая дополняется 12-мегапиксельной сверхширокоугольной, 5-мегапиксельной макрокамерой и 5-мегапиксельной камерой глубины. Другие особенности телефона, которые Samsung еще не подтвердила , включают NFC (Near Field Communication), USB Type-C, стереодинамики и класс защиты IP67.