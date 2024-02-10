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В Сети появилось первое фото раскладушки Honor Magic Flip

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Согласно инсайдерской информации, Honor планирует представить новый смартфон после Весеннего фестиваля в Китае, который пройдет с 10 по 17 февраля. Возможно, надпись «2.22» на фото является намеком на дату презентации устройства.

В Сети появилось первое фото раскладушки Honor Magic Flip

В сети появились первые подробности о новом устройстве в форм-факторе раскладушка. Инсайдеры опубликовали фотографию, частично раскрывающую его дизайн.

Хотя фото не является особо информативным, можно заметить, что у смартфона есть два круглых блока камер, которые напоминают предыдущие флагманские модели Honor, например, Honor 90.

Однако не ясно, где будет размещен внешний дисплей и будет ли он вообще. Возможно, чтобы снизить стоимость, производитель решит отказаться от дополнительного экрана.

Пока известно, что в смартфоне будет два аккумулятора ёмкостью 2420 и 1980 мАч, общей ёмкостью 4500 мАч.

Но это единственная доступная информация на данный момент. Следует отметить, что Honor Magic V2 считается самым тонким складным смартфоном, поэтому у новинки есть все шансы повторить успех своего предшественника, но только среди раскладушек.

 

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