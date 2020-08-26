В Сети появилось изображение смартфона Huawei Y9a с экраном без выемки

По сообщениям СМИ, Huawei Y9a был замечен на баннере в Ираке. Согласно публикации, телефон имеет тот же дизайн, что и Huawei Enjoy 20 Plus, фотографии которого появились в Сети на прошлой неделе. Помимо дизайна, на баннере подробно описаны основные характеристики смартфона. Согласно баннеру, смартфон Huawei Y9a предположительно будет оснащен 64-мегапиксельной задней камерой, всплывающей селфи-камерой, 8 ГБ оперативной памяти и быстрой зарядкой 40 Вт.

На баннере изображен смартфон без выемок и очень тонких лицевых панелей со всех четырех сторон. На задней панели Huawei 9a можно увидеть круглый модуль камеры с четырьмя отверстиями, а светодиодная вспышка расположена снаружи, на левой стороне модуля.

Интересно, что Huawei Y9a имеет дизайн, аналогичный предполагаемому Huawei Enjoy 20 Plus, рендеры которого просочились в Сеть на прошлой неделе. Говорят, что этот конкретный телефон оснащен тройной камерой вместо четырех. Тем не менее, он имеет тот же дизайн спереди с дисплеем от края до края и выдвижной фронтальной камерой для селфи.

Сообщается, что смартфон оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и, как сообщается, будет оснащен технологией быстрой зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт. Баннер показывает два варианта цвета; однако названия этих цветов пока не известны. Huawei Y9a не будет поставляться с мобильными службами Google, вместо этого у него будет AppGallery китайской компании для приложений.